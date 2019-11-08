Hadise'yi çıldırtan soru
7 saat önce
Hadise, muhabirlerin "Sosyal medyada Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığına sizin neden olduğunuz iddia edildi.
Hadise, muhabirlerin "Sosyal medyada Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığına sizin neden olduğunuz iddia edildi. Ne diyeceksiniz" sorusuna sert yanıt verdi: "Bu soruya cevap bile vermeyeceğim. Saygısızlık bu! Biz dostuz Murat'la, bunu yıllardır söylüyoruz. Bu saatten sonra bu konuların hala konuşulması çok can sıkıcı. Aslı ve Murat'ı da çok seviyorum. Onların özel hayatını kamera önünde konuşmam."
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:20
"Murat Boz" sorusu Hadise'yi çileden çıkardı: Saygısızlık bu! MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu? Asker eğlencesinde havaya ateş açan Fatih Bulut'tan savunma: Hatalıyım, özür dilerim! Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap: Bunu 6 saatte hesaplarız