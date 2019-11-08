Son Dakika Haberleri: Hadise'yi çıldırtan soru
Son Dakika Magazin Hadise'yi çıldırtan soru

Hadise'yi çıldırtan soru

7 saat önce

Hadise, muhabirlerin "Sosyal medyada Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığına sizin neden olduğunuz iddia edildi.

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Hadise, muhabirlerin "Sosyal medyada Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığına sizin neden olduğunuz iddia edildi. Ne diyeceksiniz" sorusuna sert yanıt verdi: "Bu soruya cevap bile vermeyeceğim. Saygısızlık bu! Biz dostuz Murat'la, bunu yıllardır söylüyoruz. Bu saatten sonra bu konuların hala konuşulması çok can sıkıcı. Aslı ve Murat'ı da çok seviyorum. Onların özel hayatını kamera önünde konuşmam."

Hadise, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:20 
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