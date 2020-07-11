Hadisler engellilerin erişimi için işaret diline çevrildi - Son Dakika

Hadisler engellilerin erişimi için işaret diline çevrildi

Hadisler engellilerin erişimi için işaret diline çevrildi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile aile ile ilgili hadislerin Türk İşaret Diline çevrilmesi çalışmasını gerçekleştirdi.

Hadisler engellilerin erişimi için işaret diline çevrildi

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ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile aile ile ilgili hadislerin Türk İşaret Diline çevrilmesi çalışmasını gerçekleştirdi. Çeviriler bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başladı.

Kadın ve aile konusundaki hadisler işaret diline çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını "Erişilebilirlik Yılı" ilan etmesinin ardından engellilere yönelik farkındalık ve onların bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmalar hız kazandı. Bu bağlamda öne çıkan çalışmalardan biri de engellilerin dini bilgilere erişimini kolaylaştırmak oldu. Geçen yıl gerçekleştirilen İşaret Dili ile Kuran ve Hadis Çalıştayı'nın akabinde işitme engellilerin, işaret dili ile Kur'an ve Hadisleri anlaması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü harekete geçti. İşitme engelliler için farkındalık ve bilgiye erişim amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasından ailelere yönelik bilgilendirme amaçlı yayımda olan Hadisler, Bakanlık tercümanları tarafından işaret diline çevrildi.

İlk olarak kadın ve aile kavramlarıyla ilgili hadislerin işaret diline çevrildiği çalışma, işitme engellilerin dini bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla devam edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hadisler engellilerin erişimi için işaret diline çevrildi - Son Dakika

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