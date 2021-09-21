İlk AR teknolojisi kullanılan tekno sporu HADO'nun Avrupa Şampiyonası finali İsfanbul'da yapılacak

Cinsiyet, yaş, boy ve kilo farkı gözetmeksizin en az iki en fazla altı kişiyle oynanan HADO, bu sefer Avrupa Şampiyonası ile gündemimize geliyor. Yapılan son duyurulara göre HADO Avrupa Şampiyonası, 25 Eylül Cumartesi günü ülkemizde düzenlenecek. 12 ülkenin katılacağı HADO Avrupa Şampiyonası'nda müsabakalara İsfanbul Tema Park ev sahipliği yapacak.

12 ÜLKE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN MÜCADELE EDECEK

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Avusturya, Kıbrıs, Çekya, Slovakya, Hollanda, İngiltere, Galler, Fransa ve İspanya'nın HADO Milli Takımları mücadele edecek. Gün boyu sahnede mücadele edilecek müsabakalar sonunda ilk dört sırayı alan ekipler, HADO Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını elde edecek.





"HADO İLE OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDIK"

HADO Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmanın hem Türkiye'de espor adına büyük bir fırsat olduğunu kaydeden HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir, yaptığı basın açıklamasında "HADO ile ülkemizin tanışmasına köprü olduğumuz günden bu yana olumlu geri dönüşler aldık.

HADO tutkunlarının Avrupa Şampiyonası finalini İsfanbul Tema Park'ta 128 metrekarelik dev açık hava ekranından izlenebilecek. Ayrıca Kanal D YouTube hesabından, kanald.com.tr adresinden de canlı izlenebilecek. İsteğe göre HADO tutkunları İsfanbul Tema Park'ın HADO sahasında oyunu deneyimleme şansını yakalayabilecekler.

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GELECEĞİN SPORU OLACAK

Pandemi koşullarına rağmen HADO'nun diğer espor branşlarından farklı olması nedeniyle özellikle ailelerin ciddi desteğini gördük. HADO'nun 'geleceğin sporu olacak' olması, bizlere hem sporcu hem antrenör hem de yönetici yetiştirilmesi konusunda da sorumluluklar yükledi.

Ay-yıldızlı HADO Milli Takımımız da ilk kez bu organizasyonda sahne alacak. Bu da bizim heyecanımızı bir kat daha arttıracak. HADO Avrupa Şampiyonası'nın ülkemizde düzenlenmesi konusunda bizlere sonsuz destekte bulunan Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir'e, İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger'e ve HADO Türkiye destekçilerine teşekkür ediyorum." sözlerini dile getirdi.

25 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

Organizasyon anlamında HADO'nun en önemli etkinliklerinin başında gelen Avrupa Şampiyonası'nı İsfanbul Tema Park'ta 25 Eylül Cumartesi günü gerçekleştireceğiz. Burada 12 ülke, HADO Avrupa Şampiyonu olmak için mücadele edecek.