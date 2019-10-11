HADO'nin yeri için protokolü imzalandı

Hatay Valiliği ile Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında Hatay Deniz Otobüsü (HADO) işletmesinin yeri için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açılmaya göre, İl AFAD Yönetim Merkezi Salonu'nda, Arsuz Madenli Balıkçı Barınağı rıhtımının HADO işletmesi olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımıyla ilgili protokol imzalandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş arasında imzalanan protokolle, mülkiyeti hazineye ait olan Arsuz Madenli Balıkçı Barınağı ana dalgakıran üzerinde bulunan rıhtım alanının HADO işletmesi için belediye tarafından kullanımı sağlanacak.