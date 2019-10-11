Son Dakika Haberleri: HADO'nin yeri için protokolü imzalandı
Son Dakika Güncel HADO'nin yeri için protokolü imzalandı

HADO'nin yeri için protokolü imzalandı

1 saat önce

Hatay Valiliği ile Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında Hatay Deniz Otobüsü (HADO) işletmesinin yeri için protokol imzalandı.

HADO'nin yeri için protokolü imzalandı, System.String[]

Hatay Valiliği ile Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında Hatay Deniz Otobüsü (HADO) işletmesinin yeri için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açılmaya göre, İl AFAD Yönetim Merkezi Salonu'nda, Arsuz Madenli Balıkçı Barınağı rıhtımının HADO işletmesi olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımıyla ilgili protokol imzalandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş arasında imzalanan protokolle, mülkiyeti hazineye ait olan Arsuz Madenli Balıkçı Barınağı ana dalgakıran üzerinde bulunan rıhtım alanının HADO işletmesi için belediye tarafından kullanımı sağlanacak.

Arsuz, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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