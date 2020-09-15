HADO'nun Milli Takım ilk seçmeleri tamamlandı - Son Dakika

Makine ve insan ara yüzünün eş zamanlı kullanıldığı, arttırılmış gerçeklik ile fiziki hareketliliği içeren ve geleceğin sporu olarak adlandırılan HADO'nun, Avrupa Şampiyonası için Milli Takım seçme çalışmalarına başlandı.

Geleceğin Sporu HADO 7-8 Kasım Fransa'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için Milli Takım seçme çalışmalarına başlandı. 70 HADO severin katıldığı seçmelerin ilk günü sonucunda İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden 30 kişi Milli Takım ön antrenman kampına katılmaya hak kazandı. Makine ve insan ara yüzünün eş zamanlı kullanıldığı, arttırılmış gerçeklik ile fiziki hareketliliği içeren oyunun seçmelerinde üniversitenin AR-G E Spor Koordinatörü Dr. Dudu Banu Çakar ve E-spor Federasyonu HADO Milli Takım Antrenörü Emrah Özdemir ve fakülte hocaları görev aldı.

DEĞİŞEN ANTRENMAN BİLİMLERİ BİZİ GELECEĞE TAŞIYOR

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Pubg Mobile Duo turnuvasından sonra şimdi de HADO milli takımını kurduğunu ve oyuncularının tüm performans ölçümlemelerini yapmak üzere çalışmalara başladığını dile getiren üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi AR-GE Spor Koordinatörü Dr. Dudu Banu Çakar HADO ile ilgili olarak, "Türkiye E-Spor Federasyonu ile işbirliği yapıyoruz. Teknoloji gelişmeye devam ediyor. Biz üniversite olarak e-spor turnuvalarının dışında bir tekno spor olan HADO'yu da destekliyoruz. E-sporun 5-G teknolojisi ile daha hareketli ve daha yaygın olarak kullanılacağını öngördüğümüzden Pubgm Duo turnuvasından sonra Türkiye E-spor Federasyonu işbirliğinde HADO Milli Takımı'nı kurduk. Çünkü AR ve 5G teknolojisi e-sporu hareketli bir hale çevirdi bile. Burada ki ölçümler, milli takıma sporcu seçme kriterlerimiz, değişen antrenman bilimleri programları bizi geleceğe taşıyor. Düşünün ki pandemi sürecinde online olarak yapılan Madrid Tenis turnuvasında birinci olan sporcu bahislerin etrafından geçmiyordu. Online olarak tenis oynayacağını bilen bu sporcu nasıl bir mental hazırlık sürecinden geçti acaba? HADO teknolojisi tüm spor branşlarında alıştığımız sportif başarıyı nasıl dönüştürecek? Biz öğrenci ve akademisyenlerimizle bu süreci ölçümleyerek 7-8 Kasım da Fransa da yapılacak Avrupa Şampiyonası için sporcu yetiştirmeye başladık. Milli Takım seçmelerimizi de başarıyla yapacağımıza inanıyoruz. İlk bilimsel sonuçlarımızı 2-4 Ekim tarihinde İstanbul Tema Parkı Uluslararası bir sempozyumla paylaşacağız" diye konuştu.