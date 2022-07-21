Hadrianaupolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Milattan önce 1'inci yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanılan, ilçenin 3 kilometre batısında yer alan antik kentte, 2003'te Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında başlatılan kazı çalışmaları, yılın 12 ayı aralıksız sürüyor.

İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'un yer aldığı, at, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvanın tasvir edildiği kiliselerin tabanındaki mozaiklerle ünlenen ve şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi yapılar bulunan antik kentte kazı çalışmaları, geçen yıl ortaya çıkarılan ve "Roma Kelesi" olarak adlandırılan askeri yapıda yoğunlaştı.

Dört Nehir Kilisesi'nin 50 metre kadar güneyinde bulunan, satır ve ok ucu gibi eserlere rastlanan kare planlı yapıda, son olarak 1600 yıllık kantar ağırlığı ve Roma askerine ait 1800 yıllık demir maske gün yüzüne çıkarıldı.

Doç. Dr. Çelikbaş, geçen yıl kazılarda rastlanan yapının bölge tarihine katkı sağlayacağını söyledi.

Yapıda sur duvarlarına rastladıklarını ve bulguların 3. yüzyıla kadar indiğini anlatan Çelikbaş, "Batı Karadeniz bölgesinin tarihi tam anlamıyla henüz aydınlatılmadı. Bölge tarihinin aydınlatılmasına özellikle son yıllarda Hadrianaupolis önemli bir katkı sunuyor. Bunlardan birisi de geçen yıl bulduğumuz askeri üs. Burada askerlere ait yüz maskesi ve miğfer bulundu. Buradan çıkacak eserler bölgemizin tarihini de belirliyor. Bu yıl kazılarımızın ardından askeri yapının kesin tarihini belirleyeceğiz diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Çelikbaş, kazıların 40 kişilik ekiple yapıldığını ve aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.