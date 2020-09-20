Hadrianaupolis'te Geç Kalkolitik döneme ait seramik ve sunu çukurları bulundu - Son Dakika

Hadrianaupolis'te Geç Kalkolitik döneme ait seramik ve sunu çukurları bulundu

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde Geç Kalkolitik döneme ait seramik ve sunu çukurları bulundu.

Hadrianaupolis'te Geç Kalkolitik döneme ait seramik ve sunu çukurları bulundu, System.String[]

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde Geç Kalkolitik döneme ait seramik ve sunu çukurları bulundu.

Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen antik kent, ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla " Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılıyor.

İlçenin 3 kilometre doğusunda bulunan antik kentteki yüzey araştırmalarında belirlenen 2 hamam, 2 kilise yapısı, savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık yapıda 2003'te başlatılan kazı çalışmaları dönemler halinde sürdürülüyor.

Kastamonu Müzesi başkanlığındaki çalışmalar, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ersin Çelikbaş koordinatörlüğünde yapılıyor.

At, fil, panter, geyik ve sanat tarihinde görülen "grifon" gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen Hadrianaupolis'teki çalışmalarda, ayrıca kaya mezarında iskeletler, antik döneme ait para, kemik toka, unguentarium (gözyaşı şişesi), 2. yüzyıla ait mezar, 1800 yıllık adak levhası bulundu.

Kilise-C'nin üstü kapatılarak tabanlarındaki mozaiklerin sergilendiği antik kentteki çalışmalarda elde edilen ve kazı evinde incelenen bulgulardan taşınabilir olanlar, çevre illerdeki müzelere götürülüyor, taşınmazlar ise bulunduğu yerde korunuyor.

Karabük Valiliğince ören yerine dönüştürülerek turizme açılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yapılan antik kentteki kazı çalışmaları sırasında, son olarak Geç Kalkolitik döneme ait seramik ve sunu çukurları bulundu.

"5 bin 500 yıllık bir kentten bahsediyoruz"

Vali Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentteki kazı çalışmalarında önemli buluntulara rastlandığını söyledi.

Bir bölümü turizme açık olan antik kentin bölge için önem taşıdığını vurgulayan Gürel, "Kazı çalışmalarının bu yılki etabı devam ediyor. Kazılarda elde edilen buluntular, antik kentin tarihini 3 bin 500 yıl daha geriye attı. Yani Geç Kalkolitik döneme kadar dayandı. Şimdi 5 bin 500 yıllık bir kentten bahsediyoruz. Daha bizleri nelerin beklediğini bilmiyoruz." diye konuştu.

Gürel, bölgedeki kazı çalışmalarının geniş alana yayıldığını anlatarak, "Hadrianaupolis Antik Kenti'ndeki kazılar hemen tamamlanabilecek bir çalışma değil. Bir taraftan kazı bir taraftan çıkan bulguları koruma bir taraftan da turizme açma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Karadeniz, Eskipazar, Karabük, Seramik, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 15:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hadrianaupolis'te Geç Kalkolitik döneme ait seramik ve sunu çukurları bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bankamatikteki kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık, yakalandı Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı
Transfer sorusuna Marcao'dan yanıt: Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak Transfer sorusuna Marcao'dan yanıt: Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak         
21:33
MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım         
20:18
Osmaniyespor FK-İçel İdmanyurdu maçı, koronavirüs testleri uygun olmadığı için oynanmadı Osmaniyespor FK-İçel İdmanyurdu maçı, koronavirüs testleri uygun olmadığı için oynanmadı         
19:51
Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı         
19:29
Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Gaziantep'te koronavirüs hastalarıyla temaslı olan çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak Gaziantep'te koronavirüs hastalarıyla temaslı olan çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak         
15:19
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı         
12:47
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 21:41:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hadrianaupolis'te Geç Kalkolitik döneme ait seramik ve sunu çukurları bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei