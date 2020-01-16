Hadrianaupolis'te kazılara devam - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hadrianaupolis'te kazılara devam - Son Dakika Magazin

Hadrianaupolis'te kazılara devam

7 saat önce

Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen kentteki kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr.

Hadrianaupolis'te kazılara devam, System.String[]

Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla " Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen kentteki kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ersin Çelikbaş önderliğinde 45 kişilik öğrenci ve uzman grubu tarafından yapılacak.


Karabük Valisi Fuat Gürel, Hadrianaupolis Antik Kenti'nin çok önemli bir turizm merkezi olacağını, elde edilen bulguların bunu desteklediğini belirtti.  Bir taraftan kazı diğer taraftan da turizme açma çalışmalarının yapıldığını aktaran Gürel, "Hadrianaupolis Antik Kenti çok büyük ve yaygın bir alana sahip. Bu nedenle bölüm bölüm kazı çalışmaları yapılıyor. Geçen yıl 30 kişilik bir grup Kilise C ve Nekropol alanlarında kazı yaptı. Bu kazılarda henüz çözemediğimiz bazı yapılar ve yeni mozaiklere rastladık. Nekropol alanında milattan sonra 4-5. yüzyıl buluntuları ortaya çıkarıldı. 1800 yıl öncesine ait adak levha ve 2. yüzyıla ait mezar bulundu." dedi.


Hadrianaupolis Antik Kenti


Eskipazar ilçesinin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanılmış Hadrianaupolis'teki arkeolojik yüzey araştırmalarında, 14 dağınık kamu ve diğer tür yapılar tespit edildi.


Bu kamu yapıları arasında iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları bulunuyor.


Kiliselerin tabanı mozaiklerle süslenirken İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates belgelenmişti. At, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvan tasvir edilen mozaiklerle ünlenen ve Zeugma'ya benzetilen antik kentte, 2003'te başlatılan kazı çalışmaları dönemler halinde sürdürülüyor.

Karabük, Roma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Müge Anlı'nın programına çıkan çete lideri, canlı yayında gözaltına alındı
Gelecek Partisi'nden erken seçim iddiası: Türkiye 2021'in Mayıs ayında sandığa gidecek Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu

Son Dakika Haberleri
19:08 Acun Ilıcalı, "Zuhal Topal'la Sofrada" programına karşı açtıkları davanın reddedildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika Magazin
18:17 Selda Alkor: Oyuncu her şeyi oynar - Son Dakika Magazin
17:19 Acun Ilıcalı'dan 'Zuhal Topal'la Sofrada' açıklaması - Son Dakika Magazin
16:36 Tuğrul Odabaş ile boşanan Işın Karaca, canlı yayında evliliği hakkında tüm bilinmeyenleri anlattı - Son Dakika Magazin
16:19 77. Venedik Film Festivali'nde jüri başkanı Cate Blanchett olacak - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 21:48:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hadrianaupolis'te kazılara devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]