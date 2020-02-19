Hafele Türkiye tarafından yayımlanan "Konutta Bölgelere Göre Kullanıcı Alışkanlıkları" araştırmasına göre, Ege Bölgesi'nde en çok geniş balkona önem verilirken, yemek kültürünün çok güçlü olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birden fazla mutfağın olduğu mimari tasarımlar öne çıkıyor.

Hafele Türkiye tarafından 7 farklı bölgedeki iş ortakları, konut geliştiricileri ve bireysel tüketiciler üzerinde yapılan araştırma, Türkiye'de farklı bölgelerdeki kullanıcı alışkanlıklarını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Ege Bölgesi'nde en çok geniş balkona önem verilirken, yemek kültürünün çok güçlü olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birden fazla mutfağın olduğu mimari tasarımlar öne çıkıyor. Marmara'da yavaş yavaş kaybolan oturma odası kültürü, İç Anadolu'da hala devam ediyor.



Hafele'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, Hafele olarak gerçekleştirdikleri "Konutta Bölgelere Göre Kullanıcı Alışkanlıkları" araştırmasının kişisel tercihlerin gayrimenkul yatırımındaki önemini gösterdiğini kaydetti.

Uytun, bugün Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki kullanıcı tercihleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki tercihler arasında çok önemli farklar bulunduğunu aktararak, "Biz de Hafele olarak tüm bu farklı bakış açılarına göre, global yaklaşımımızı yerel pazarlara entegre ediyoruz." ifadesini kullandı.

Marmara'da metrekareler düşüyor

Araştırmayla ilgili detayları paylaşan Uytun, şunları kaydetti:

"Bugün Marmara Bölgesi denildiğinde ilk akla gelen İstanbul olduğu için bu ilde iç mimari anlamda çoğunlukla modern mekanlar ve ufak metrekareler ile karşılaşıyoruz. Ebeveyn banyosu ve giyinme alanı son zamanların önem verilen konusu. Giyinme alanında organizasyon çekmeceleri, erkekler için kravatlık, kemerlik, kadınlar için çantalık ve genel anlamda aydınlatma kullanımı yine dar alanları daha işlevsel hale getirmek için önemli. İç mimari unsurlar dışında ulaşım kolaylığı, güvenlik ve otopark, çocuklar için oyun alanı ve yeşil alanlar önemli satış argümanları. Marmara'da tercih edilen aksesuar renkleri mat siyah ve antrasit. Bursa ve Balıkesir civarında ise metrekareler İstanbul'a göre büyüdüğü için çamaşır ya da temizlik odaları çok kullanılıyor. Edirne ve Tekirdağ civarlarında da villa ve büyük daireler ile çok karşılaşıyoruz. Bu sebeple geniş koridor ya da adalı tip mutfaklar çalışabiliyoruz."

"İzmir'de evler deniz görüp görmediğiyle sınıflandırılıyor"

Hilmi Uytun, Ege Bölgesi'nde çoğunlukla modern mekanların tercih edildiğini, aynı zamanda bazı bölgelerde de "country" tarzı tasarımların öne çıktığını belirterek, "Ege'de büyük balkon olmazsa olmaz. Son zamanlarda cam balkon korkulukları da çok moda. Özellikle İzmir'de evler deniz görüp görmediğiyle sınıflandırılıyor. Dolayısıyla evin

sahile ne kadar uzaklıkta olduğu önemli bir satış argümanı. Güvenlikli sitede oturmak son 5 senenin trendi ve İzmir'de geniş daireler çalışıldığı gibi 1+1 ve 1+0 açık plan dairelere de oldukça sıkça rastlanıyor. Bu sebeple hareketli, açılır/kapanır sistemli mobilya tasarımları çalışmak önem kazanıyor. Geniş dairelerde ise giyinme alanlarının kullanışlılığı ve çamaşır ile temizlik odalarının verimli depolama alanlarının olması kritik. Yazlık evlerin çoğunlukta olduğu bu bölgede beyaz aksesuar rengi tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Oturma odası kültürü devam ediyor

1+0'dan 4+1'e değişen daire tiplerinin görüldüğü İç Anadolu Bölgesi'ndeki kullanıcı tercihleriyle ilgili de Uytun, şu bilgileri verdi:

"Çamaşır odası ya da koridorda çamaşır ve temizlik malzemelerine özel ayrılmış bir alan ve bu alana özel tasarlanan mobilya olmazsa olmaz. Koridorlar genellikle çok geniş. Genellikle girişte misafirler için alaturka tuvalet kullanılıyor. Evlerin ortak özellikleri büyük balkonlu olmaları ve geniş bir salon ve oturma odasına sahip olmaları. Bunun nedeni ise kültürde bolca ev misafirliğinin olması. Bunun dışında Akdeniz Bölgesi'nde özellikle Antalya çevresinde butik villa projeleri dikkat çekiyor. Mersin ve Adana'da ise yine geniş balkonlu ve geniş metrekareli daire ve villalar mevcut. Tipik bir özellik olarak vestiyere ek olarak yüklük de tercih ediliyor. Kahramanmaraş özelinde klasik tarzda tasarımlar daha sıklıkla görülüyor."



Kızartma ve pişirme farklı mutfakta

Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Uytun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki tercihlere değinirken, bu bölgedeki şehirlerde genellikle girişte alaturka tuvaletlerin kullanıldığını ve genel banyoda abdest alınabilmesi için ikinci bir alçak lavabo istendiğini, misafir kültürü oldukça yoğun olduğundan çok geniş vestiyer ve giriş hollerinin mevcut olduğunu bildirdi.

Ayrıca, yeme-içmenin de kültürün önemli bir parçası olduğu için çok geniş tencereler ve mutfakta depolama alanı ihtiyaçlarının çok yoğun olduğunu vurgulayan Uytun, "Mutfakların standardın üzerinde bir derinliğinin olması da göze çarpıyor. Bazı bölgelerde sıcak mutfak olarak adlandırılan ikinci mutfaklar kullanılıyor, kızartma/pişirme gibi işlemler bu mutfakta yapılıyor. Dış aksesuar renginde kesinlikle gösterişli tasarımlarla birlikte pirinç parlak ve antik bronz gibi iddialı renkler tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de binalar yükseliyor

Hilmi Uytun, daha çok düşük katlı evlerin yoğunluklu olduğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda ciddi bir dönüşüm yaşandığını vurgulayarak, Karadeniz'de özellikle yeni binalarda yüksek katların dikkati çektiğini, konutların iç tasarımında da salon ve oturma odasının önemli unsurlar arasında bulunduğunu, Ege Bölgesi'nde olduğu gibi, Karadeniz'de de geniş balkonların konut yatırımcılarının önemli bir tercih sebebi olduğunu aktardı.