Son Dakika Haberleri: Hafez ile Kemal Özdeş arasında gerginlik
Son Dakika Spor Hafez ile Kemal Özdeş arasında gerginlik

Hafez ile Kemal Özdeş arasında gerginlik

7 saat önce

Karşılaşmanın 45'inci dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalan Karim Hafez, oyun alanının terk ederken Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile de tartıştı.

Hafez ile Kemal Özdeş arasında gerginlik, System.String[]

Karşılaşmanın 45'inci dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalan Karim Hafez, oyun alanının terk ederken Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile de tartıştı.


Fenerbahçe'nin penaltı golünün ardından hakem Ali Palabıyık'a alkışla tepki gösteren Hafez sarı kart gördü. Sarı kartın ardından Palabıyık'ı alkışlamaya devam eden Mısırlı savunma oyuncusu ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


Kırmızı kart görmesinin oldukça sinirlenen Hafez, oyun alanını bir süre terk etmedi. Teknik direktör Kemal Özdeş, oyuncusuna tepki gösterip, iterek soyunma odasına gönderdi.

Ali Palabıyık, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:40 
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