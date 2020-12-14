Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor - Son Dakika

Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor

14.12.2020 08:29
Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor, System.String[]

SÜTLÜ nuriye ve güllaçtan sonra Türk mutfağına kazandırılan tatlılardan soğuk baklava, damak zevkine düşkün olduğunu söyleyenlerin vazgeçilmezi oldu.

SÜTLÜ nuriye ve güllaçtan sonra Türk mutfağına kazandırılan tatlılardan soğuk baklava, damak zevkine düşkün olduğunu söyleyenlerin vazgeçilmezi oldu. Tatlı ustası Dinçer Acar, soğuk baklavanın yapımındaki ipucunun şerbetinde olduğunu söyleyerek müşterilerden yoğun talep aldıklarını belirtti.

Cevizlisi, fındıklısı birçok çeşidi olan baklavanın tadına doyum olmaz türlerinden biri de soğuk baklava oldu. Türk tatlıları arasında en bilineni olan baklava artık soğuk da tüketiliyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce Türk mutfağına giren soğuk baklava, daha hafif olduğu için de tercih ediliyor.

'FARKI ŞERBETİNDE'Soğuk baklavanın müthiş bir lezzet olduğunu anlatan usta Dinçer Acar, müşterilerin bu baklavaya yoğun rağbet gösterdiğini söyledi. 30 yıldan fazla zamandır gıda işiyle uğraştıklarını ifade eden Acar, "Çok yeni lezzetler bulduk. Ama soğuk baklava kısa zamanda sevildi. Diğer ürünlerin önüne geçti" dedi. Soğuk baklavadaki farkın şerbetinde olduğuna dikkati çeken Acar, "Normal baklavanın şerbeti su ve şekerden yapılır. Soğuk baklavada ise süt ve şeker kullanılıyor. Su kesinlikle girmez içine. Hamur katları daha azdır. Normal baklavada hamur 15-20 kat iken soğuk baklavada daha düşük sayıda kullanılıyor" diye konuştu.ÇİKOLATALI HAMUR HAZIRLANIYORSoğuk baklavanın da normal baklava gibi tepsiye dizildikten sonra yaklaşık 180 derecede pişirildiğini dile getiren Dinçer Acar, pişme süresinin yarım saat olduğunu söyledi. Piştikten sonra sütlü şerbet gezdirilen baklavanın dinlenmesi gerektiğini anlatan Acar, farklı şekillerde süsleyerek tatlıyı lezzetlendirdiklerini kaydetti. Hamuru çikolatayla birlikte de yoğurabildiklerini söyleyen Acar, şöyle konuştu: "Üstünü pudra şekeri, çikolata ve fıstık ile süslüyoruz. Yaklaşık 2 saat dinlendirdikten sonra müşterilerimize sunuyoruz. Müthiş rağbet var. Çikolata sevenler çikolatalısını tercih ediyor. Onun hamurunu çikolatayla yoğuruyoruz. Fıstık ve ceviz yerine çikolata kullanıyoruz."ÇOCUKLAR DA SEVİYOR

Soğuk baklavayı çok sevdiğini söyleyen Mustafa Karslıoğlu da "Aslında çok fazla tatlı tüketmem ama soğuk baklava bir dilimle kalınacak gibi değil. Sütlü olduğu için çok hafif. Bazıları çikolatalı. Sütün lezzetini damağınızda hissediyorsunuz. Çocuklara genelde baklava yediremezsiniz. Ama eski kültürümüzü, baklava lezzetini onlara da tattırmış oluyoruz" dedi. Cihan Kuçhan ise, "Eskiden misafirliklere giderken normal baklava alırdık ama soğuk baklava çıktıktan sonra bu alışkanlık değişti. Daha hafif yemesi daha kolay. Bir tanesi yetmiyor. Çocuklar da seviyor. Sürekli alıyoruz" ifadelerini kullandı.


Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor
Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor
Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor
Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor
Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor
Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor
Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor
Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor
Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor
Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor
Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor
Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor

Sütlü Nuriye, Hamur, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor - Son Dakika


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