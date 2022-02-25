Hafif ticari araç 3 tekerlekli motosiklete çarptı - Son Dakika
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Hafif ticari araç 3 tekerlekli motosiklete çarptı

25.02.2022 10:07

Hafif ticari araç 3 tekerlekli motosiklete çarptıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde hurda toplayan 3 tekerlekli motosiklete ticari aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Hafif ticari araç 3 tekerlekli motosiklete çarptı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde hurda toplayan 3 tekerlekli motosiklete ticari aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Remzi Güven Caddesi'nde üniversite istikametinden gelip şehir merkezi istikametine seyir halindeki Sami Uğur'un kullandığı 07 LGN 56 plakalı hafif ticari aracın aynı istikamette seyir halindeyken Yayla Mahallesi 2562 sokağa dönmek için bekleyen Mehmet Serin'in kullandığı plakası bulunmayan 3 tekerlekli hurdacı motosikletinin sepetine arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.

Çarpmanın şiddetiyle refüjdeki çiçekliğe çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken, yaralı 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hafif ticari araç 3 tekerlekli motosiklete çarptı
Hafif ticari araç 3 tekerlekli motosiklete çarptı
Hafif ticari araç 3 tekerlekli motosiklete çarptı
Hafif ticari araç 3 tekerlekli motosiklete çarptı
Hafif ticari araç 3 tekerlekli motosiklete çarptı
Hafif ticari araç 3 tekerlekli motosiklete çarptı

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Son dakika 3. sayfa: Jandarmaya direnen silahlı genci gözü yaşlı babası ikna etti Son dakika 3. sayfa: Jandarmaya direnen silahlı genci gözü yaşlı babası ikna etti Manavgat'ta zabıta ekibini gören dilenci bir anda ayaklanıverdi Manavgat'ta zabıta ekibini gören dilenci bir anda ayaklanıverdi

Mehmet Serin, Sami Uğur, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç 3 tekerlekli motosiklete çarptı - Son Dakika


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