Hafif ticari araç 30 metrelik şarampole uçtu: 4 yaralı

Manisa'nın Selendi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yaklaşık 30 metrelik şarampole uçtu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yaklaşık 30 metrelik şarampole uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, Selendi ile eski Kula yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Fatih G.(29) yönetimindeki 45 C 4282 plakalı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Selendi Hizmet Birimine ait hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik dere yatağına yuvarlandı. Takla atan araçta bulunan sürücü Süleyman Fatih G. (29), Hüseyin A. (29), Tolga G. (29) ve Adil S. (49) yaralandı. Kazada araç içerisindeki 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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