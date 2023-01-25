HAFİF TİCARİ ARAÇ 300 METRE YÜKSEKLİKTEN UÇURUMA DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ - Son Dakika
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HAFİF TİCARİ ARAÇ 300 METRE YÜKSEKLİKTEN UÇURUMA DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ

25.01.2023 09:26

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde park halindeyken kayarak 300 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan Yılmaz Kahraman (40) hayatını kaybetti.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde park halindeyken kayarak 300 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan Yılmaz Kahraman (40) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sandıklı'ya bağlı Başağaç Köyü Çıngırak mevkisinde meydana geldi. Süleyman Ç. ve Yılmaz Kahraman, 42 AIF 482 plakalı hafif ticari araçla Çıngırak mevkisine geldi. Süleyman Ç., burada hatıra fotoğrafı çekmek için araçtan indi. Bu sırada Yılmaz Kahraman'ın içerisinde bulunduğu hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle kayarak yaklaşık 300 metre yükseklikten taklalar atarak kayalık alana düştü. Süleyman Ç.?nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hafif ticari araç içerisindeki Yılmaz Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yılmaz Kahraman'ın cansız bedeni Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Süleyman Ç. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: HAFİF TİCARİ ARAÇ 300 METRE YÜKSEKLİKTEN UÇURUMA DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ - Son Dakika
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