Hafif ticari araç, 4 kişinin olduğu motosiklete çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün hatalı olarak şerit değiştirdiği hafif ticari araç, üzerinde 4 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Hatalı olarak şerit değiştiren Fikret S. yönetimindeki 16 ZY 0825 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden Hakan T.'nin (32) kullandığı 11 BA 044 plakalı motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosikletteki sürücü Hakan T. ile Hülya E. (29) ve Ertuğrul Ü. (4) yaralandı, Emirhan Ü. (10) ise yara almadan kazayı atlattı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldI.