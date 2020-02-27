Hafif ticari araç 5 metreden düştü: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç 5 metreden düştü: 4 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç 5 metreden düştü: 4 yaralı

6 saat önce

KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten boş araziye devrildi.

Hafif ticari araç 5 metreden düştü: 4 yaralı, System.String[]

KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten boş araziye devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Erciyes Kayak Merkezi'ne giden Burhan Karan'ın (22) kullandığı 42 AT 529 plakalı hafif ticari araç, virajda kontrolden çıkıp, yaklaşık 5 metre yükseklikten boş araziye yuvarlandı. Kazada sürücü Burhan Karan ile araçta bulunan Kürşat Ceylan (21), Mert Kaya (18) ve Bertan Akyüz (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Melikgazi, Hisarcık, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:57 Kaynak: DHA
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