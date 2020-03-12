Hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

ADANA'nın Feke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ormanlık alanda ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1' ağır 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

ADANA'nın Feke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ormanlık alanda ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1' ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çadırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Oruçlu Mahallesi istikametine ilerleyen Mehmet Kamuz, yönetimindeki 06 BJ 5217 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ormanlık alana düşen araç, bir ağaca çarptı. Kazada sürücü Mehmet Kamuz (48), araçta bulunan babası Nuh Kamuz (64) ile yakınları Hakkı Kamuz (46) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralılar, ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nuh Kamuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü Mehmet Kamuz ise Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adana, Feke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım Kız arkadaşını öldürüp ormanda intihar etti Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:42 DHA YURT BÜLTENİ - 23
00:39 Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (3)
00:38 Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da öğrenciler otogarlara akın etti - 2
00:38 Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da öğrenciler otogarlara akın etti - 3
00:38 Adana'da üniversiteliler, otogara akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 00:44:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]