Hafif ticari araç ağaca çarptı; baba öldü, eşi ve oğlu yaralı - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, ağaca çarptı. Kazada Ramiz Aydın yaşamını yitirirken, eşi Hatice Aydın ile oğlu Bayram Aydın yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Karaman beldesi girişinde meydana geldi. Bayram Aydın yönetimindeki 67 TK 769 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen araçtaki sürücü Bayram Aydın ile annesi Hatice Aydın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, sürücünün babası Ramiz Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bayram Aydın ve annesi Hatice Aydın, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramiz Aydın'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.