Hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika

Hafif ticari araç alev alev yandı

6 saat önce

KONYA'da hafif ticari araç, elektrik aksamında çıktığı öne sürülen yangın sonucu alev topuna döndü.

Hafif ticari araç alev alev yandı, System.String[]

KONYA'da hafif ticari araç, elektrik aksamında çıktığı öne sürülen yangın sonucu alev topuna döndü. Alevler çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Konya- Ankara karayolu Türk Yıldızları Parkı yakınında meydana geldi. Ahmet K., yönetimindeki hafif ticari aracı, aniden alev alması üzerine yolun kenarına park etti. Elektrik aksamında çıktığı öne sürülen yangında araç, alev topuna döndü. Alevleri fark eden çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti. Ardından ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.


İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2020
00:01 YÜZME ÖĞRETMENİNİN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI DEVAM ETTİ
00:01 YÜZME ÖĞRETMENİNİN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI DEVAM ETTİ
23:58 Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü
23:56 Tunus'ta koronavirüs tedbirleri artırılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 00:09:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]