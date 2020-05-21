Hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika

Hafif ticari araç alev alev yandı

BURSA'da seyir halindeyken motoru tutuşan hafif ticari araç, alev alev yanarak, kullanılmaz hale geldi.

BURSA'da seyir halindeyken motoru tutuşan hafif ticari araç, alev alev yanarak, kullanılmaz hale geldi. Osmangazi ilçesi Bursa- Ankara Karayolu Eski Hal Kavşağı'nda, Adnan Çiftçi (37) yönetimindeki 16 LHS 35 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yanmaya başladı. Motordan çıkan alevleri fark eden Çiftçi, hemen aracını yol kenarına çekip, itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışmayla söndürdü. Ancak araç kullanılmaz hale geldi. 'ANİDEN ALEV ALMAYA BAŞLADI' 'ANİDEN ALEV ALMAYA BAŞLADI' Sürücü Adnan Çiftçi, "Orta şeritte seyir halindeyken bir koku geldi. Daha sonra duman çıktığını görünce sağa çektim. Bu sırada arabam birden alev alıp, almaya başladı. Daha sonra da tamamen tutuştu" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi

Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı