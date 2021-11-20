Hafif ticari araç alev topuna döndü - Son Dakika

Hafif ticari araç alev topuna döndü

SAKARYA - Sakarya'da bir anda alev topuna dönen hafif ticari araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Serdivan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana gelen yangında, LPG'li olduğu iddia edilen 54 DN 430 plakalı Fiat marka hafifi ticari aracın ön kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen aracı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın patlama riskine karşı güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale sonrasında yangını söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken yangın sonrasında araçta maddi hasar oluştu.

Öte yandan, hafif ticari aracın alev topuna döndüğü anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kayda alındı. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde ise aracın alev alev yanması, ekiplerin yangına müdahale etmesi yer alıyor.