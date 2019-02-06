Hafif Ticari Araç Alevlere Teslim Oldu
44 dakika önce
Hafif ticari araç alevlere teslim olduBURSA - Bursa Ankara yolu ağaç işleri sanayi ışıklarında meydana gelen olayda seyir halinde olan hafif ticari araç alevlere teslim oldu.
Hafif ticari araç alevlere teslim oldu
BURSA - Bursa Ankara
yolu ağaç işleri sanayi ışıklarında meydana gelen olayda seyir halinde olan hafif ticari araç alevlere teslim oldu. Arabanın LPG'li olmasında dolayı kimse yaklaşamazken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın neticesinde araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre İnegöl-Ankara kara yolu üzerinde seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 ACS 568 plakalı aracın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede ön kısımda sıçrayarak araç alevlere teslim oldu. Alevleri fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Aracın alev alarak yanması ise cep telefonuyla saniye saniye o anlar böyle çekildi. Yangın neticesinde araç kullanılmaz hale geldi. LPG'li araçtaki yangının kısa sürede söndürülmesiyle olası facianın önüne geçildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:02 Kaynak: İHA
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