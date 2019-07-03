Hafif ticari araç askeri araca çarptı: 1 yaralı
2 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde askeri araca arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:09 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde askeri araca arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Malkara - Hayrabolu
yolu üzeri Kiremitlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfaltlama çalışmaları nedeniyle karayolları görevlilerinin trafiği durdurduğu sırada Hayrabolu istikametinden Malkara istikametine seyreden H.Ö. yönetimindeki askeri kamyona, aynı yönde seyreden Ercan D. yönetimindeki 22 DP 557 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ercan D. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ
Sabiha Gökçen yolundaki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Zorunlu trafik sigortasının yeni teminat tutarları belli oldu
Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davası başladı! İşte 4 şüpheli için istenen ceza
Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü