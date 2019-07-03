Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç askeri araca çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hafif ticari araç askeri araca çarptı: 1 yaralı

2 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde askeri araca arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Hafif ticari araç askeri araca çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde askeri araca arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfaltlama çalışmaları nedeniyle karayolları görevlilerinin trafiği durdurduğu sırada Hayrabolu istikametinden Malkara istikametine seyreden H.Ö. yönetimindeki askeri kamyona, aynı yönde seyreden Ercan D. yönetimindeki 22 DP 557 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ercan D. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:09 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sabiha Gökçen yolundaki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü Zorunlu trafik sigortasının yeni teminat tutarları belli oldu Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davası başladı! İşte 4 şüpheli için istenen ceza Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 15:10:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç askeri araca çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]