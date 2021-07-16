HAFİF TİCARİ ARAÇ, AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var