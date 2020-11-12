Hafif ticari araç, aynı yöne giden TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç, aynı yöne giden TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı

12.11.2020 08:26
Hafif ticari araç, aynı yöne giden TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı, System.String[]

BURSA'da aynı yöne giden TIR'ın dorsesine çarpan hafif ticari araç karşı şeride geçerek, refüje çarptı.

BURSA'da aynı yöne giden TIR'ın dorsesine çarpan hafif ticari araç karşı şeride geçerek, refüje çarptı. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi, Bursa- Yalova Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İhsan P. (21) yönetimindeki 06 AN 6522 plakalı hafif ticari araç aynı yöne giden ve şerit değiştirmek için manevra yapan Hüseyin İ. (56) yönetimindeki 41 YN 804 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Aşırı hızlı olduğu öğrenilen hafif ticari araç çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçip, refüje çarparak durdu. Kazada sürücü İhsan P. ile araçta bulunan Mehmet M. (31) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan kontrollü olarak sağlanan trafik, yol temizleme çalışmasının ardından yeniden normale döndü.


Hafif ticari araç, aynı yöne giden TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı
Hafif ticari araç, aynı yöne giden TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı
Hafif ticari araç, aynı yöne giden TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı
Hafif ticari araç, aynı yöne giden TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı
Hafif ticari araç, aynı yöne giden TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı
Hafif ticari araç, aynı yöne giden TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı
Hafif ticari araç, aynı yöne giden TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı
Hafif ticari araç, aynı yöne giden TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı
Hafif ticari araç, aynı yöne giden TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı

Yalova, Bursa, Kaza, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hafif ticari araç, aynı yöne giden TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika


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