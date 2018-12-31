Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç Baraj Göletine Düştü: 1 Ölü 1 Yaralı

Hafif Ticari Araç Baraj Göletine Düştü: 1 Ölü 1 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, baraj göleti yanında araçları ile mahsur kalan genç, aracını kurtarmak isterken canından oldu.

Hafif Ticari Araç Baraj Göletine Düştü: 1 Ölü 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, baraj göleti yanında araçları ile mahsur kalan genç, aracını kurtarmak isterken canından oldu. Aracın baraj göletine düşmesi sonucu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Çamgazi Baraj Göleti yanından geçen asfalt yolda 02 AAG 015 plakalı hafif ticari araç ile ilerleyen Hasan Altun ile A.A., isimli genç, yağışlardan dolayı yükselen baraj sularının yolu aşmasından dolayı yolda mahsur kaldı. Suyun yol üzerini aşmasından dolayı mahsur kalan ve araçlarını bulundukları yerden çıkartmaya çalışan Hasan Altun ile A.A., bu esnada kontrolden çıkan otomobil ile birlikte baraj göleti içerisine yuvarlandı. Araç ile birlikte suya düşen A.A., düştüğü yerden kurtularak sudan çıkarken Hasan Altun ise araç ile birlikte su içerisinde kayboldu. Can havli ile sudan çıkan ve donma tehlikesi yaşayan A.A., Hasan Altun için yardım istedi. Olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ekipleri, AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve donma tehlikesi yaşayan A.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelerek zaman kaybetmeden suya giren polis dalgıç ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Hasan Altun'u suda bularak çıkardı. Sudan çıkarılan Hasan Altun, olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan Altun yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Suya düşen hafif ticari araç ise, polis dalgıç ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında sudan çıkarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:10 Kaynak: İHA

Araç, Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu Kula'da Feci Ölüm... Emekli Öğretmen Mehmet Berber Aracında Yanmış Şekilde Bulundu

Ömerli'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 16 Yaralı 10 İlde Yılın Son Günü Okullar Tatil Edildi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 03:20:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç Baraj Göletine Düştü: 1 Ölü 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]