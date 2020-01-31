Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

6 saat önce

SİVAS'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı, System.String[]

SİVAS'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas- Erzincan Karayolu üzerinde, Devlet Su İşleri üst geçidinde meydana geldi. Abdulhalik Çalış yönetimindeki 42 EGJ 08 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Çalış ile Azize, Fikret ve Abdulkadir Çalış yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Devlet Su İşleri, Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:41 Kaynak: DHA
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