Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

SİVAS'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu üzerinde, Devlet Su İşleri üst geçidinde meydana geldi. Abdulhalik Çalış yönetimindeki 42 EGJ 08 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası araçta bulunan sürücü ile birlikte aynı aileden Azize, Fikret ve Abdulkadir Çalış yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.