Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, bariyerlere çarptı.

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Büyük hasar gören aracın sürücüsü Adem Sözer (45), ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Derince 44 Evler Sapağı'nda meydana geldi. D-100 Karayolu İstanbul istikametine giden Adem Sözer idaresindeki 54 VH 990 plakalı hafif ticari araç, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Yaklaşık 30 metre kayan hafif ticari araç, yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, bariyerlere giren araçta sıkışan Adem Sözer'i araçtan çıkardı. Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


D-100 Karayolu, İtfaiye, Derince, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti
Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi

Son Dakika Haberleri
06:58 Endonezya'daki selde ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
06:38 Kapalı otoparktaki 2 araç yandı - Son Dakika
06:24 Kapalı otoparktaki 2 araç yandı - Son Dakika
06:20 Kapalı otoparktaki 2 araç yandı - Son Dakika
06:15 KAPALI OTOPARKTAKİ 2 ARAÇ YANDI - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
23:38 Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 07:04:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]