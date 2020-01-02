Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda hafif ticari aracın yol ayrımında bulunan demir bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda hafif ticari aracın yol ayrımında bulunan demir bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu 44 Evler Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Sözer (45) idaresindeki 54 VH 990 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, sapakta bulunan demir bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada Adem Sözer, kullanılmaz hale gelen araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkarttığı sürücü ağır yaralandı


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri Sözer'i sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile Sözer, kısa süre sonra sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sözer'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

D-100 Karayolu, İtfaiye, Derince, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
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