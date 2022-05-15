Hafif ticari araç benzin istasyonunun girişine çarpıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç benzin istasyonunun girişine çarpıp takla attı: 1 yaralı

15.05.2022 23:46
Hafif ticari araç benzin istasyonunun girişine çarpıp takla attı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir benzin istasyonunun giriş kısmına çarpıp takla attı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir benzin istasyonunun giriş kısmına çarpıp takla attı. Kazada yaralanan sürücü 254 promil alkollü çıkarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza yapan hafif ticari araçtan çıkan 2 tane ördek yavrusu jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Dereköy Mahallesi yakınlarındaki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan F.C. (22) idaresindeki 06 CBH 742 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan ticari araç, bir benzin istasyonunun giriş kısmına çarpıp takla atarak benzin istasyonunda durdu. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde 254 promil alkollü olduğu öğrenilen F.C., ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. F.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan kaza, benzin istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın hızla benzin istasyonun giriş kısma çarptığı ve takla atarak dört teker üzerinde durduğu görülüyor. Kazanın şiddetiyle çıkan sesten korkan vatandaşların, aracın durmasının ardından kaza noktasına giderek yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştığı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Jandarmadan ördek yavrularına şefkat eli

Ayrıca, hurdaya dönen otomobilde inceleme yapan jandarma ekipleri, aracın sağ ön koltuğunda 2 adet ördek yavrusu olduğunu gördü. Jandarma personelleri, ördek yavrularını kucağına alıp jandarma aracına götürdü. Jandarma ekiplerince koruma altına alınan ördek yavruları, yaralı sürücünün sağlığına kavuşmasının ardından teslim edilecek. - MANİSA

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Jandarma, Tragger, Benzin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç benzin istasyonunun girişine çarpıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç benzin istasyonunun girişine çarpıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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