Hafif ticari araç berber dükkanına girdi: 2 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkıp berber salonuna giren hafif ticari aracın sürücüsü ile iş yerindeki 1 kişi hafif yaralandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkıp berber salonuna giren hafif ticari aracın sürücüsü ile iş yerindeki 1 kişi hafif yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, saat 11.30 sıralarında, Kamil Tunca Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 35 HA 1232 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp Adem Çetin'e ait berber dükkanına girdi. Kazada araçta sıkışan sürücü ile iş yerinde bulunan 1 kişi hafif yaralandı İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çıkardığı sürücü, ambulansla İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çıkardığı sürücü, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralıya ise ayakta müdahale edildi. Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Hafif ticari araç berber dükkanına girdi: 2 yaralı - Son Dakika

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