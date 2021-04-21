HAFİF TİCARİ ARAÇ BETON DİREĞE ÇARPTI 4 AĞIR YARALI - Son Dakika

Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak

BURSA'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, beton direğe çarptı. Araçta sıkışan 4 kişinin ağır yaralandığı kaza, bir ş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Gezer (23) yönetimindeki 16 AHD 978 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton diğere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savulan araçtaki Mustafa Gezer, Yunus Ilgar, Fatih Gilay ve Berat Topal, sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak ağır yaralanan 4 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntüye, seyir halindeki hafif ticarin aracın yol kenarındaki beton direğe çarptığı ve savrulduğu an yansıdı.