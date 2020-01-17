Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 yaralı

6 saat önce

ADAPAZARI'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, beton elektrik direğine çarptı.

Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 yaralı, System.String[]
ADAPAZARI'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, beton elektrik direğine çarptı. Kazada, araçtaki yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Poyrazlar Mahallesi Poyrazlar Gölü Mesire Alanı'nda meydana geldi. Yabancı uyruklu S.K.S.A. yönetimindeki 54 MA 0181 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Araç, elektrik direğine çarparak, durabildi.

Kazada, sürücü S.K.S.A. ile beraberinde bulunan H.Z.E.Q., S.A.T.A. ve A.N.T.H.K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, araç kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.


- Sakarya
Poyrazlar Gölü, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:43 Kaynak: DHA
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