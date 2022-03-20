Hafif ticari araç cami merdivenine çarparak böyle devrildi - Son Dakika
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Hafif ticari araç cami merdivenine çarparak böyle devrildi

20.03.2022 15:37

Hafif ticari araç cami merdivenine çarparak böyle devrildi Adana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç cami merdivenine çarptıktan sonra yan yattı.

Hafif ticari araç cami merdivenine çarparak böyle devrildi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç cami merdivenine çarptıktan sonra yan yattı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde meydana geldi. Enes B. yönetimindeki 01 AIN 97 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, Dibek Ali Camisi'nin merdivenine çarptı. 10 metre sürüklendikten sonra kaldırımda yan yatan aracın sürücü ve yanındaki Mustafa Ali B. sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 kişiyi sıkıştıkları araçtan çıkardıktan sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hafif ticari araç cami merdivenine çarparak böyle devrildi
Hafif ticari araç cami merdivenine çarparak böyle devrildi
Hafif ticari araç cami merdivenine çarparak böyle devrildi
Hafif ticari araç cami merdivenine çarparak böyle devrildi
Hafif ticari araç cami merdivenine çarparak böyle devrildi
Hafif ticari araç cami merdivenine çarparak böyle devrildi

YORUMLAR
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Hafif ticari araçla çarpışan panelvan devrildi: 1 yaralı Hafif ticari araçla çarpışan panelvan devrildi: 1 yaralı CAMİ MERDİVENİNE ÇARPIP, YAN YATAN ARAÇTA 2 KİŞİ YARALANDI CAMİ MERDİVENİNE ÇARPIP, YAN YATAN ARAÇTA 2 KİŞİ YARALANDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç cami merdivenine çarparak böyle devrildi - Son Dakika


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