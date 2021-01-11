Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı

Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı
Son Güncelleme: 11.01.2021 22:20

TRABZON'un Hayrat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, çay tarlasına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

TRABZON'un Hayrat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak,  çay tarlasına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 34 NA 7256 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Çay tarlasında devrilen araçta sıkışan sürücü ile yanındaki T.A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan kişiyi, bulunduğu yerden çıkardı. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Hayrat, Kaza, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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