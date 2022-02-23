Hafif ticari araç D-100'de bariyere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç D-100'de bariyere çarptı: 1 yaralı

23.02.2022 13:45
Hafif ticari araç D-100'de bariyere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 Karayolu yan yol üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç bariyere çarptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 Karayolu yan yol üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç bariyere çarptı. Kaza sonrasında araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Güney yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 20 K 8783 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta yolcu olarak bulunan E.Ç. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Hafif ticari araç D-100'de bariyere çarptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç D-100'de bariyere çarptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç D-100'de bariyere çarptı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kocaeli'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaralandı Kocaeli'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaralandı Savunma sanayinin kritik malzemelerinin üretimi için deneme üssü kurulacak Savunma sanayinin kritik malzemelerinin üretimi için deneme üssü kurulacak

D-100 Karayolu, Kocaeli, Tragger, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç D-100'de bariyere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç D-100'de bariyere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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