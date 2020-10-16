Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

16.10.2020 08:04

Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın alt geçit üzerindeki demir korkuluğa saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de ağır yaralandı.

Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın alt geçit üzerindeki demir korkuluğa saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Kırıkkale- Samsun D-200 karayolu üzerindeki Büyükmahmutlar köyü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan H. idaresindeki 24 AAN 625 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçit üzerinde bulunan demir korkuluğa saplanarak devrildi. Çarpmanın etkisiyle aracın hurdaya döndüğü kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide ağır yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Hasan H. ile yolcu İsmail S. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışarak hayatını kaybeden Abdulkadir Sayim ise hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kırıkkale, Samsun, Kaza, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kardeşinin cinayete kurban gittiğini öğrenen acılı abla, canlı yayında sinir krizi geçirdi ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı Anayasa Mahkemesi tartışmalarına Abdullah Gül de dahil oldu: Hayretle karşılıyorum S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi
Aliyev, Ermenistan'a karşı verdikleri mücadeleyi Aliyev, Ermenistan'a karşı verdikleri mücadeleyi "Kurtuluş Savaşı" olarak adlandırdı         
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı         
02:53
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 kulübe puan silme cezası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 kulübe puan silme cezası         
22:58
Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu         
22:35
Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı         
20:41
Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı         
20:15
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı         
15:50
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor         
13:03
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 08:13:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei