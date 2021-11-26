Şavşat'ta hafif ticari araç dereye düştü: 2 yaralı - Son Dakika

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, Artvin-Şavşat kara yolunun 38'inci kilometresi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Seyfettin Karagöz'ün kullandığı 08 HD 003 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dereye düştü. Kazada sürücü ile yanındaki İlhan Odabaş, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla kaldırıldıkları, Şavşat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.