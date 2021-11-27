HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ 2 YARALI - Son Dakika

HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ 2 YARALI

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde kontrolden çıkıp, dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde kontrolden çıkıp, dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı. Kaza Artvin Şavşat kara yolunun Soğuksu mevkisinde meydana geldi. Seyfettin Karagöz'ün kullandığı 08 HD 003 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dereye düştü. Kazada sürücü ile yanındaki İlhan Odabaş, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla kaldırıldıkları, Şavşat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların dereden çıkarıldığı anlar da çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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