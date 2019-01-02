Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç Dereye Uçtu, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Hafif Ticari Araç Dereye Uçtu, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

41 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, 15 metre yükseklikten dereye düştü.

Hafif Ticari Araç Dereye Uçtu, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, 15 metre yükseklikten dereye düştü. Aracın hurdaya döndüğü kazadan sürücü Ahmet Yıldız, yara almadan kurtuldu.

Kaza, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Büyükyakıtlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Yıldız'ın kullandığı 63 ZY 101 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye düştü.  Yıldız, hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkarak, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araç bulunduğu yerden vinç ile yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkarılarak, otoparka götürüldü. Yolda önlem alan jandarma sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı uyardı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:07 Kaynak: DHA

Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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