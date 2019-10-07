Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

44 dakika önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmail Kurt yönetimindeki 16 LCJ 36 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi Yavu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Fikriye Kurt yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İsmail Kurt, Yıldızeli, Ankara, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:24 Kaynak: AA
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