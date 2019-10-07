Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:24 Kaynak: AA
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İsmail Kurt yönetimindeki 16 LCJ 36 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi Yavu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Fikriye Kurt yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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