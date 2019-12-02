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Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Hüseyin Güzeller (57) idaresindeki 34 AL 8325 plakalı hafif ticari araç, Havza istikametinden Merzifon yönüne doğru seyir halindeyken Çavundur Kavşağı'nı geçtikten sonra aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Hüseyin Güzeller, Fikriye Güzeller (54), Miyesser Güzeller (47), Güngör Güzeller (25) ve Duhan Güzeller (17) yaralandı.


Yaralılar, 112 ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA

Çavundur, Merzifon, Amasya, Havza, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:02 Kaynak: İHA
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