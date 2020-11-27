Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

SİVAS'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.00 sıralarında kent merkezindeki Meraküm yolu üzerinde meydana geldi. O.Y.'nin kullandığı 06 AH 5753 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki tarlaya uçtu. Yan yatarak duran araç içerisindeki sürücü dahil 5 kişi yaralandı. 4 yaralı olay yerine gelen ambulanslara alınırken, araç içerisinde sıkışan bir yaralı ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar kaldırıldıkları kent merkezindeki hastanelerde tedaviye alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.