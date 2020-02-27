Hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

6 saat önce

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Muhammed Havaş'ın kullandığı 07 MC 389 plakalı hafif ticari araç, Çubukbeli mevkisinde sağanak ve sis nedeniyle kontrolden çıkarak yolun sağındaki yamaca çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, sürücü Havaş'ın da aralarında olduğu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Antalya, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:03 Kaynak: AA
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