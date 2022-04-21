HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 7 YARALI - Son Dakika
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HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 7 YARALI

21.04.2022 19:22

Niğde karayolunda hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

KAYSERİ- Niğde karayolunda hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kayseri-Niğde karayolunun 85'inci kilometresi Araplı mevkinde meydana geldi. Suna Selvikaya yönetiminde 42 RS 245 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sğalık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 7 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 7 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 7 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 7 YARALI

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Kayseri, Tragger, Niğde, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 7 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 7 YARALI - Son Dakika
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