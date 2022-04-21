HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 7 YARALI - Son Dakika

KAYSERİ- Niğde karayolunda hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kayseri-Niğde karayolunun 85'inci kilometresi Araplı mevkinde meydana geldi. Suna Selvikaya yönetiminde 42 RS 245 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sğalık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.