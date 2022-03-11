Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı

11.03.2022 12:06
Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı

ERZİNCAN'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yatan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

ERZİNCAN'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yatan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan- Çağlayan beldesi yolunda meydana geldi. Feriz Mutlu idaresindeki 24 AAS 296 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüjdeki direğe çarparak yan yattı. Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.


Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı
Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı
Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı
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Bahçelievler'de refüjü aştı; otomobile çarptı Bahçelievler'de refüjü aştı; otomobile çarptı KARLI YOLDA KAYAN ARAÇ REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPARAK YAN YATTI 3 YARALI KARLI YOLDA KAYAN ARAÇ REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPARAK YAN YATTI 3 YARALI

Çağlayan, Erzincan, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika
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