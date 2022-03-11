Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika

ERZİNCAN'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yatan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan- Çağlayan beldesi yolunda meydana geldi. Feriz Mutlu idaresindeki 24 AAS 296 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüjdeki direğe çarparak yan yattı. Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.