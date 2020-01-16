Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada sürücü ve araçta bulunan H.Z.E.Q, S.A.T.A ve N.T.H.K yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K.S.A. idaresindeki 54 MA 0181 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Poyrazlar Gölü Mesire Alanı içerisindeki elektrik direğine çarptı.

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