Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

6 saat önce

Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K.S.A. idaresindeki 54 MA 0181 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Poyrazlar Gölü Mesire Alanı içerisindeki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü ve araçta bulunan H.Z.E.Q, S.A.T.A ve N.T.H.K yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Poyrazlar Gölü, Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:34 Kaynak: AA
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