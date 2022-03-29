Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
SAMSUN Samsun'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Gar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun D. idaresindeki 52 EU 919 plakalı otomobil, 65 yaşındaki Şemsettin A.'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çapmanın etkisiyle bisikletten yere düşen Şemsettin A. yaralandı. Şemsettin A.'ya ilk müdahaleyi UMKE ve acil sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsü Harun D.'ye ise alkolmetre ile test uygulandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika