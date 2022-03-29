Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

29.03.2022 14:53

Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandıSAMSUN Samsun'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

SAMSUN Samsun'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Gar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun D. idaresindeki 52 EU 919 plakalı otomobil, 65 yaşındaki Şemsettin A.'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çapmanın etkisiyle bisikletten yere düşen Şemsettin A. yaralandı. Şemsettin A.'ya ilk müdahaleyi UMKE ve acil sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsü Harun D.'ye ise alkolmetre ile test uygulandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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