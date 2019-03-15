Hafif Ticari Araç, Evin Bahçesine Uçtu; Sürücü Bulunamadı

SİVAS'ta rampa inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç evin bahçesine uçtu.

SİVAS'ta rampa inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç evin bahçesine uçtu. Kazada araç hasar gördü, ölen ya da yaralanan olmadı. Sürücü ise aracı bırakıp gitti.



Kaza, saat 17.00 sıralarında Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 58 TN 748 plakalı hafif ticari araç, rampa inerken kontrolden çıkarak yol kenarındaki Hasan Aslan'a (80) ait müstakil evin bahçesine uçtu. Kazada araç hasar gördü, ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücünün olay yerinden ayrıldığı belirlendi.



Ev sahibi Aslan, benzer kazaların daha önce de yaşandığını belirterek, "Buraya bu ikinci kez araba uçtu. Arabanın sesini duyunca dışarıya çıktık. Biz burada uyuyamıyoruz" dedi.



Hafif ticari araç bulunduğu yerden çekici yardımı ile çıkarılarak götürüldü.



- Sivas

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